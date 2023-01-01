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Автоматическая Торговля!
Полностью автоматизированный инструмент, который самостоятельно управляет капиталом и показывает доходность до 50% в месяц!
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Верная точка входа и выхода из сделки
Не пропусти удачный момент для того, чтобы заработать
Режим работы 24/5
Без обеда и перерыва на сон
Отсутствие эмоций, влияющих на результат
Алгоритму неведомы муки сомнений и переживаний
Простые настройки
Выберите комфортный уровень риска и величину лота. Все остальное алгоритм сделает сам
Бесплатно
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Кому подойдет XFactor?

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02
Начинающим, когда пока недостаточно знаний и опыта для самостоятельной работы
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Опытным трейдерам для использования продвинутых инструментов с целью увеличения дохода
Трейдерам, у кого нет времени или комплексный анализ рынка вызывает затруднения
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Баланс
12 620 у.е
Просадка
27,2%
Доходность
26,4%
Начальный депозит
10 000 у.е
Профит фактор
1,82

Статистика

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Подробная статистика

3 шага для подключения алгоритма

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